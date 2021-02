Christian Berlin Montag, 08.02.2021 | 12:44 Uhr

In einem anderen Beitrag habe ich im Kommentar folgendes geschrieben: Die Öffnung der Schulen treibt die Infektionszahlen wieder nach oben. Eine Öffnung der Schulen grenzt für mich an vorsätzliche Körperverletzung. Was schadet es den Kindern, wenn sie das aktuelle Schuljahr nochmal wiederholen müßten? Aber schickt Ihnen inzwischen den Stoff und dazugehörige Aufgaben per Post nach Hause. So lernen sie auch selbständiges Arbeiten, was im Leben auch wichtig ist.