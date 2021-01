dpa/Soeren Stache Audio: Inforadio | 29.01.2021 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Soeren Stache

Letzter Schultag in Berlin und Brandenburg - Mit vielen Fragezeichen in die Winterferien

29.01.21 | 08:56 Uhr

Kinder und Jugendliche in Berlin und Brandenburg haben am Freitag ihren letzten Schultag vor den Winterferien. Zeugnisse werden aber nur die wenigsten ausgehändigt bekommen. Und auch nach den Ferien werden die meisten Klassen zunächst zu Hause bleiben.



Für die Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg ist an diesem Freitag der letzte Schultag vor den Winterferien - damit endet zugleich ein Halbjahr, das durch den zweiten Corona-Lockdown seit Anfang November geprägt war. Seit Mitte Dezember waren nur noch die wenigsten Klassen in ihren Schulen.



Laut der Senatsbildungsverwaltung bekommen die Berliner Schüler ihre Zeugnisse diesmal in der Regel auch erst nach den Ferien. Ausnahmen seien möglich, etwa wenn Schüler ihre Zeugnisse brauchen, um sich für die Oberschulen anzumelden. Einige Schulen bestellen Schüler zumindest in kleinen Gruppen auf den Schulhof, um ihnen ihre Halbjahres-Zeugnisse zu überreichen. Der Unterricht beginnt in Berlin nach den Winterferien am 8. Februar - es gibt auch dann bis auf wenige Ausnahmen vorerst nur Distanzunterricht, mindestens in der ersten Woche nach den Ferien. Wie genau unter diesen Umständen die Zeugnisausgabe ablaufen wird, geht aus der Mitteilung der Bildungsverwaltung nicht hervor.



Brandenburg verschickt die meisten Zeugnisse per Post

Brandenburgs Schüler der Abschluss-Klassenstufe 10 bekommen ihre Zeugnisse persönlich überreicht. Für die Grundschüler und die meisten Jahrgangsstufen der Oberschulen, die zurzeit im Distanz-Unterricht lernen, werden die Zeugnisse am Freitag per Post verschickt. Die Abitur-Jahrgänge 12 und 13 haben in Brandenburg bereits ihre Halbjahreszeugnisse erhalten.



Nach den Winterferien bleiben die Brandenburger Schulen wegen der aktuellen Corona-Lage weitgehend für den Präsenzunterricht geschlossen. Der Distanzunterricht werde mit den bisherigen wenigen Ausnahmen mindestens in der ersten Woche nach den Ferien fortgesetzt, hatte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mitgeteilt. Die Pandemie-Lage erlaube derzeit nicht, das im Brandenburger Stufenplan angestrebte Wechselmodell für Grundschulen in Kraft zu setzen.

Berlin bietet Winterschule in den Winterferien an

In Berlin wird für benachteiligte Schülerinnen und Schüler in den Winterferien die Winterschule 2021 angeboten. Dort können Kinder und Jugendliche, vor allem der Klassenstufen 2 sowie 9 und 10, Unterrichtsstoff nachholen, um Lernrückstände aufgrund des ausgesetzten Präsenzunterrichts abzubauen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Es geht dabei insbesondere um Deutsch und Mathematik.

Erneut wird in Berlin ein Sorgentelefon für Schülerinnen und Schüler eingerichtet. Es ist bereits am Freitag und auch am Montag nach den Ferien zwischen 10 und 13 Uhr erreichbar.

- Grundschulen: 030 / 90227-6028

- Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt: 030 / 90227-5834

- Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen: 030 / 90227-5865

- Gymnasien: 030 / 90227-6356. Berufliche Schulen: 030 / 90227-5499