Kritischer Beobachter Jüterbog Dienstag, 19.01.2021 | 12:41 Uhr

Ich würde aus rechtlichen Gründen keinem Lehrer empfehlen, Medikamente an Schüler zu verabreichen oder mit einem Wattestäbchen in ihren Rachenräumen und Nasengängen "herumrühren".

In Brandenburg gab es seit 2017 wieder einen der zahlreichen "Modellversuche" an 20 Schulen, diesmal ging es um den festen Einsatz von Schulkrankenschwestern, einer Tätigkeit, die es teilweise in ähnlicher Form in der DDR noch gab und in vielen Ländern noch gibt, in Deutschland natürlich nicht! Als Ergebnis kam - oh Wunder - heraus, dass der dauerhafte Einsatz dieser medizinischen Fachkräfte als sehr hilfreich von den Schulen eingeschätzt wurde.

Man kann sich leicht ausrechnen, was aus dem Modellversuch geworden ist...

Jetzt hätte die flächendeckende Einrichtung dieser Schulfunktion einen enormen zusätzlichen Wert!!