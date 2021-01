Voting

Sollten Schulen während des Lockdowns geöffnet werden oder geschlossen bleiben?

Der Berliner Senat will ab 11. Januar schrittweise zu einem Präsenzunterricht an den Schulen zurückkehren. Im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern wäre das eine frühere Lockerung. Was denken Sie: Wenn möglich Unterricht in Klassen - oder Schulen geschlossen lassen?