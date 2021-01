Wegen der Corona-Infektion eines Abgeordneten ist eine Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin-Lichtenberg abgebrochen worden. "Es ist eine außerordentliche Situation eingetreten dergestalt, dass ein Bezirksverordneter positiv auf Covid-19 getestet wurde", sagte BVV-Vorsteher Rainer Bosse bei der Zusammenkunft am Donnerstagabend, wie in einem bei Youtube hochgeladenem Video zu sehen ist. "Das zwingt uns an dieser Stelle zum Abbruch der Tagung."