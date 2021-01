Bild: imago images / Rolf Kremming

Corona-Pandemie in Berlin - CDU-Politiker rechnet mit geschlossenen Oberschulen bis März

30.01.21 | 12:54 Uhr

Viele Familien in Berlin sehnen seit Wochen die Rückkehr in den normalen Schulbetrieb herbei. Doch wann es dazu kommt, ist noch fraglich. CDU-Politiker Dirk Stettner sagte im rbb, dass Oberschulen in Berlin wohl noch bis Ende Februar geschlossen bleiben müssen.

Die CDU im Abgeordnetenhaus rechnet damit, dass die Oberschulen in Berlin in der Corona-Pandemie bis Ende Februar geschlossen bleiben. "Es gibt keinen Grund zur Entspannung. Und es gibt auch keinen Grund zu glauben, dass unsere Kinder weniger Träger der Infektion seien als Erwachsene", sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Dirk Stettner, am Samstag im rbb.

Stettner: Grundschulöffnungen eventuell ab Mitte Februar

Er verwies auf eine entsprechende Studie aus Bremen. In Berlin und Brandenburg sind bis zum 6. Februar Winterferien. Bei den Grundschulen könne geprüft werden, ob diese ab Mitte Februar wieder geöffnet werden können, sagte Stettner. Gleichzeitig müsse aber für passende Bedingungen gesorgt werden: etwa durch Luftfilteranlagen und die Organisation von zusätzlichem Platz. Wichtig sei, dass der Senat frühzeitig kommuniziere, damit Schulen und Eltern planen könnten. Die momentane Entwicklung der Corona-Infektionszahlen sei zwar sehr erfreulich. Es müsse aber sichergestellt werden, dass nicht zu schnell gelockert werde. Diese Woche war bekannt geworden, dass sich für die Berliner Abiturienten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Prüfungstermine nach hinten verschieben. Die erste schriftliche Prüfung beginnt statt am 12. erst am 21. April, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch mitteilte.

Senat plant Einsatz neuer Schnelltests an Berliner Schulen

Die Ausbreitung des Coronavirus besser eindämmen zu können, sollen an Berlins Schulen und Kitas in absehbarer Zeit neuartige Corona-Schnelltests zum Einsatz kommen. Es handelt sich um sogenannte Selbst-Schnelltests, für die kein medizinisches Personal mehr nötig ist.



Nach Angaben der Bundesregierung und der zuständigen Bundesbehörden seien solche Tests wohl ab März in der Breite verfügbar, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der Berliner Senat wolle diese möglichst rasch beschaffen und prüfe, ob das womöglich schon vorher machbar sei.

Sendung: Inforadio, 30.01.2021, 12 Uhr