Berlin will Extra-Unterricht in den Winterferien anbieten

In den Ferien Anfang Februar soll es in Berlin für bis zu 4.400 Schüler eine sogenannte Winterschule geben. Das Projekt beschloss der Senat in seiner Sitzung am Dienstag auf Vorlage von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), wie deren Verwaltung mitteilte.



Das Angebot gilt den Angaben zufolge vor allem für Schülerinnen und Schüler, die in beengten Wohnverhältnissen leben und nicht ausreichend Hilfe durch erwachsene Bezugspersonen erhalten, während die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind. Vom 1. bis 6. Februar hat Berlin eine Woche Winterferien.