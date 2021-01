www.imago-images.de/Gudath Audio: Antenne Brandenburg | 23.01.2021 | Torsten Sydow | Bild: www.imago-images.de/Gudath

Corona-Pandemie - Verschärfte Maskenpflicht in Brandenburg in Kraft getreten

23.01.21 | 10:24 Uhr

Die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in Brandenburg seit Samstag gültig. Dazu gehört die verschärfte Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen. In Berlin wird das am Sonntag verbindlich.



In Brandenburg ist am Samstag die verschärfte Maskenpflicht in Kraft getreten. Sie gilt für den öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und Büros. Zulässig sind laut Landesregierung OP-Masken sowie FFP2-Masken oder vergleichbare Fabrikate. Sie sollen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Pflicht ausgenommen.

Medizinische Masken auch bei Physio und Pflege

Verschärfung in Berlin ab Sonntag

In Berlin tritt die verschärfte Maskenpflicht am Sonntag in Kraft. Wie die Polizei auf rbb-Anfrage am Freitag bestätigte, soll die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Nahverkehr und beim Einkaufen auch kontrolliert werden. Dafür seien 200 zusätzliche Polizisten im Einsatz. Eine Woche wolle man nur ermahnen und Kulanz walten lassen. Danach droht bei Nichtbeachtung ein Bußgeld von 50 bis 500 Euro. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind auch in Berlin von der Pflicht zum Tragen medizinischer Masken und von Mund-Nasen-Bedeckungen generell ausgenommen. Die Apotheken in Berlin haben nach eigenen Angaben ausreichend FFP2-Masken, um die derzeit steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Liefersituation sei stabil, teilte der Apotheker-Verein am Samstag mit. Man habe schon in den vergangenen Wochen ausreichend Vorräte angelegt.



