"Das ist eine gute Planungssicherheit für die Schulen, weil sie wissen, welcher Schritt als nächstes kommt. Wir können nur leider nicht sagen, wann es soweit ist, weil wir in den Bundesländern unterschiedlich hohe Infektionsraten haben", so Ernst.

Weiteren Klärungsbedarf bei den beschlossenen Regelungen sieht der Verband Bildung und Erziehung (VBE) - insbesondere mit Blick auf den Unterricht von Abschussjahrgängen. Laut dem Verband konzentrieren sich die Regelungen zu sehr an Abitur-Jahrgängen.

"Tatsächlich gibt es aber auch in der 9. und 10. Klasse Abschlussprüfungen und vielerorts werden an einer Schule sowohl sogenannte Schnellläuferklassen unterrichtet, die nach 12 Jahren Abitur machen, als auch diejenigen, die es nach 13 Jahren erlangen. Im Endeffekt sind damit bis zu vier Jahrgängen in den Schulen – und auch im öffentlichen Nahverkehr unterwegs.", so der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann in einer Mitteilung des Verbandes von Mittwoch.

Zudem seien keine Regelungen erlassen worden, in welcher Form dieser Unterricht dann stattfindet. Damit herrsche beispielsweise Unklarheit über Infektionsschutzmaßnahmen.

Beckmann forderte außerdem, dass sich die getroffenen Maßnahmen einheitlich an den jeweiligen Inzidenzwerten orientieren: "An jedem Ort, an dem die gleiche Inzidenz auftritt, müssen auch die gleichen Maßnahmen greifen". Nur so seien die Maßnahmen gut vermittelbar.