Eine Öffnung der Grundschulen in Brandenburg noch im Januar ist nach Ansicht der Landesregierung wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nicht sicher. Angedacht war, möglicherweise in diesem Monat den Präsenzunterricht in Teilen wieder aufnehmen zu können.

"Sollte es in der nächsten Woche zu einer deutlichen Senkung kommen, gäbe es die Möglichkeit, schon in der Woche vor den Ferien die Grundschulen zu öffnen", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Sie betonte aber: "Im Moment geben die Werte keinerlei Anlass, eine Schule zu öffnen."