Eine Öffnung der Brandenburger Grundschulen im Wechselmodell nach dem 8. Februar ist endgültig vom Tisch. Die Pandemie-Lage lasse das derzeit nicht zu, erklärte das Bildungsministerium am Donnerstag.

Brandenburgs Schulen bleiben wegen der aktuellen Corona-Lage auch nach den Winterferien weitgehend für den Präsenzunterricht geschlossen. Der Distanzunterricht werde mit den bisherigen wenigen Ausnahmen bis mindestens zum 14. Februar fortgesetzt, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Die Pandemie-Lage erlaube derzeit nicht, das im Brandenburger Stufenplan angestrebte Wechselmodell für Grundschulen in Kraft zu setzen. Die Winterferien fallen in die kommende Woche.