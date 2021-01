Peter a Berlin Dienstag, 05.01.2021 | 17:46 Uhr

Radtour 50 km allein durch Wald und Wiese... nicht mehr möglich? Man muss doch immer bedenken dass an der frischen Luft kaum irgendwas passiert. Und solche Regionalbeschränkungen verärgern die Leute m.E. nur. Verärgerte Leute werden kaum eigene individuelle Anstrengungen unternehmen Infektionen zu unterbinden. Sie werden im privaten nicht kontrollierbaren Bereich nicht darüber nachdenken, wo man Risiken vermeiden kann. Da werden sich dann schon mal mehrere Haushalte treffen, wenn sie das "alles" für Unsinn halten. Sie werden vor allem auch nicht beim kleinsten Kratzen im Hals sich testen lassen. Da die Cluster durch fehlerhafte Politik zwischen Januar und Dezember 2020 nun sehr klein sind - aber sehr zahlreich- kommt es auf die Mitarbeit möglichst vieler an und da müsste die Verantwortung auch in die Hände der Bürger gelegt werden: Schnelltests für alle fürs Badezimmer, jederzeit und kostenlos. Und weitere Dinge, die ich eben gerade in meinem anderen Post erwähnte wären jetzt wichtig.