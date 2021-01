Im Pandemiestab Neukölln helfen 28 Bundeswehrsoldaten mit, 20 davon in der Kontaktpersonennachverfolgung. In Lichtenberg sind es insgesamt 16, davon zehn in der Nachverfolgung von Kontakten. Außerdem sind zwei Soldaten mit medizinischer Qualifikation nach Angaben des Bezirksamts als Sanitäter bei den Corona-Tests am Standort Tuberkulosezentrum Lichtenberg im Einsatz sowie vier Bundeswehrsoldaten als Fahrdienst für die mobilen Abstrichteams, die für Corona-Tests zum Beispiel Pflegeheime ansteuern.



In Treptow-Köpenick sind wie in Friedrichshain-Kreuzberg keine Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitsamt für die Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Dagegen helfen 16 Soldaten bei zahlreichen anderen Aufgaben. Dazu gehören dem Bezirksamt zufolge zum Beispiel das Beantworten von Fragen an der Covid-19-Hotline des Gesundheitsamtes, die Mitarbeit in der stationären Abstrichstelle des Gesundheitsamtes und in der Quarantänebetreuung, der Postversand von Quarantäneschreiben oder das Übertragen von Daten aus Online-Kontaktpersonen-Erhebungsbögen in eine entsprechende Fachsoftware.