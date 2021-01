Rainerharald Berlin Sonntag, 10.01.2021 | 11:07 Uhr

Betreute Wohngemeinschaften gibt es offenbar mehr als bekannt. In meinem Haus sind es 2 WGs dazu kommen noch mehrere Bewohner in Einzelwohnungen und Bewohner, die allein oder in Familie in barrierefreien Wohnungen leben. Das sind insgesamt 28 Personen. Davon haben mind. 20 einen Transportschein für einen Krankentransport. Ich habe mich mit diesem Problem an die Senatsverwaltung für Gesundheit gewandt, keine Reaktion. Habe mich ebenfalls an die Abendschau gewendet. Die wollen das Beobachten oder so. Also es wird nichts passieren, so lange der Bürger als unmündig betrachtet wird.