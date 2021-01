oliver Berlin Montag, 04.01.2021 | 22:31 Uhr

was Sie wollen interessiert nicht.Ihr lasst euch so wieso was neues einfallen um den Lockdown noch weiter zu verlängern. Solange Ihr nicht in der Lage seit vernünftig und schnell zu impfen braucht ihr von mir nicht erwarten sich an Verordnungen zu halte, das habe ich 10 Monate getan. jetzt ist schluss. An die meckerköpfe: ich bin gerne Egoist.