Coach Panketal Mittwoch, 20.01.2021 | 21:00 Uhr

Ich frage mich hier immer wieder was für Redakteure der rbb beschäftigt? Oder hat man es vergessen dem Michi Müller zu sagen, das es so was schon gibt.



Es gibt die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung). Da ist doch alles drin.



Versteh jetzt nicht was nun so schwer ist, diese Verordnung nun auch noch zerreden. Da sitzen doch gestern die ganzen Schlauen... Angela, Markus, Michi, und die anderen Stundenlang online zusammen und heute macht doch jedes Bundesland was anderes.