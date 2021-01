Der Virus-Typ B.1.1.7 war bisher vor allem in Großbritannien aufgetreten. Die Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar und womöglich auch tödlicher als die bislang vorherrschende. Vergangene Woche wurde sie im Humboldt-Klinikum in Reinickendorf aufgespürt, ebenso an der Charité und in einem Testzentrum.

Wie viele Personen insgesamt positiv auf die Variante in Berlin getestet wurden, war zunächst unklar. Kalayci verwies während der Pressekonferenz darauf, dass ihr am Mittag nur Zahlen zu gemeldeten Fällen bekannt gewesen seien. "Wir wissen leider noch nicht, wie viele Infektionen es insgesamt gegeben hat. Aber je mehr Tests gemacht werden, umso mehr Fällen werden auch immer wieder erkannt."

Zwei der Berliner Fälle können auf Reisende aus Großbritannien zurückgeführt werden. Bei dem Ausbruch am Humboldt-Klinikum ist es allerdings zu Übertragungen vor Ort gekommen. Dort sind mindestens 24 Personen positiv auf die Variante aus Großbritannien getestet wurden. Möglicherweise deutlich aggressivere Varianten sind mittlerweile aber auch in Südafrika aufgetreten sowie im Norden Brasiliens.