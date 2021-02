Die Winterferien in der Region sind vorbei - doch der Lockdown geht weiter. Am Mittwoch soll auf dem Bund-Länder-Treffen auch über die Schulen gesprochen werden. Das Bundesbildungsministerium hat derweil Leitlinien für Corona und Schule formuliert.

In dem "Papier zur Prävention und Kontrolle von Corona-Übertragungen in Schulen" werden allerdings weder neue Maßnahmen noch der Zeitpunkt möglicher Schulöffnungen thematisiert, sondern es wurde ausgewertet, welche der bisherigen Maßnahmen künftig bei welchem Infektionsgeschehen zum Einsatz kommen sollen. Grundlage hierfür sind 40 Studien aus verschiedenen Ländern.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat am Montag in Berlin einen Leitfaden für die Öffnung der Schulen vorgestellt.

Bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht sollen demnach zuerst Grundschüler dran sein. Als wirkungsvoll erachtet und empfohlen wird außerdem je nach Infektionsgeschehen die Bildung sogenannter Kohorten an Schulen, also die Einteilung von Schülern in feste große Gruppen und eine Trennung, etwa jahrgangs- oder klassenweise. Bei höheren Ansteckungszahlen wird Klassenteilung und Wechselunterricht empfohlen. Die Leitlinie empfiehlt ab "hohem Infektionsgeschehen" auch das Tragen von medizinischen Masken in Schulen. Bei hohen Corona-Zahlen wird zudem eine Entzerrung des Schülerverkehrs und das Tragen von OP-Masken im Schulbus empfohlen. Konkrete Inzidenzzahlen werden in der Leitlinie nicht genannt.



Ebenfalls befürwortet wird in dem Papier die Lüftungsempfehlung des Umweltbundesamtes: Alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten Stoßlüften. Als gleichwertig wird eine "geeignete Lüftungs- oder raumlufttechnische Anlage" bezeichnet.