Wohlfahrtverband will weg vom Notbetreuungsmodell in Berliner Kitas

Eine Kita-Betreuung in Berlin ist derzeit nur für die Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen oder Alleinerziehenden möglich. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert nun in einem Schreiben "vom Senat ein Umdenken bei der Kita-Betreuung". Der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden schlägt statt des bisherigen Modells ab Mitte Februar ein sogenanntes Wechselmodell vor, dass mehr Kindern den Zugang zur Notbetreuung ermöglicht.

Seit 25. Januar hat der Senat seine Kriterien für einen Kita-Betreuung geändert. Galt zuvor noch ein Freiwilligkeitsprinzip, bei dem Eltern selbst entscheiden sollten, wie groß ihre Not und wie dringend eine Fremdbetreuung ist, gilt nun wie bereits wie im Frühjahr das Systemrelevanzprinzip. So dürfen derzeit nur Kinder in die Tagespflege, die sich in einer familiären Notsituation befinden, deren Eltern alleinerziehend sind oder in einem der vom Senat festgelegten systemrelevanten Sektoren arbeiten.

Die 28 Seiten lange Liste der Berufe sorgte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen. So seien Kitas teilweise mehr ausgelastet als zuvor, was dem Infektionsgeschehen zuträglich ist. Daher fordert der Wohlfahrtsverband das Wechselmodell, das "mehr Gerechtigkeit, Klarheit und Sicherheit" biete.