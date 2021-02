Auch wenn der Lockdown zunächst bis zum 7. März verlängert wird, sieht er mit dem Ziel der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für Lockerungen einen Handlungsspielrraum. Wenn die 35er-Inzidenz errreicht würde, dann würden sich als erstes Perspektiven für Kultur und Einzelhandel bieten, sagte Müller am Mittwochabend in der rbb24-Spätausgabe.

Berlin und Brandenburg seien da auf einem guten Weg. Eine Arbeitsgruppe arbeite zudem daran, wie man mit dem Sport, dem Dienstleistungsbereich und der Gastronomie umgehen werde, so Müller. Man komme nun endlich in eine Phase, wo man sich erstmals wieder konkret mit Normalisierung und Öffnungsschritten auseinandersetzen könne. Man sei dabei aber abhängig von der Entwicklung auch in anderen Bundesländern, betonte Müller.

Bereits ab dem 22. Februar sollen in Berlin die Grundschulen wieder im Wechselunterricht öffnen, sagte Müller. Dafür solle es einen stärkeren Test-Einsatz geben. Dabei sollten in den kommenden Wochen Selbsttest für Lehrerinnen und Lehrer und für die Kinder zum Einsatz kommen. Außerdem gebe es Überlegungen möglicherweise auch die Impfungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Kita-Erzieherinnen vorzuziehen, so Müller.