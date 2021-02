Rossi Brandenburg Donnerstag, 11.02.2021 | 15:40 Uhr

Ich find es richtig, dass die Baumärkte geschlossen wurden. Wie selbige beim letzten Lock Out offen waren, haben sich die Menschen Völkerwanderungsartig dort hin bewegt. Ganze Familien haben Ausflüge in Baumarkt gemacht, als wenn es kein Morgen gibt. Deutschland ist das Land des zerreden. Es wird diskutiert ohne Ende, aber so richtig kommt nichts raus.

Wenn dann eine Entscheidung getroffen wurde, kommt wieder ein Minister um die Ecke, will sich profilieren und weiß es wieder besser. Einig ist die Politik der Länder aber doch und zwar im totschweigen des Impfdisasters. Warum fordern wir nicht kategorisch unseren Impfstoff ein. Bevor wir nicht geimpft sind, können wir gern über offen / geschlossen diskutieren und palavern, ändern wird es nichts. Da in Deutschland die Impfung gleich 0 ist, können wir gern lockern, aber der nächste Lock Out steht dann wieder vor der Tür.