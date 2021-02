Alfred M. Berlin Freitag, 19.02.2021 | 12:24 Uhr

Klingt erstmal ganz gut, dieses Vorhaben - erstmal.

Man stelle sich vor, dass ganz viele dieses Angebot tatsächlich in Anspruch nehmen.

M.E. ist das aufgrund der Nachrücker aus Kindergärten in die Grundschulen und aus Grundschulen in die Oberschulen nicht zu realisieren, da es wohl kaum mehr Kapazitäten an Lehrkräften und Unterrichtsräumen geben wird.