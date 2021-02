Haudi Berlin Dienstag, 02.02.2021 | 15:18 Uhr

Verschärfen, nachschärfen und und und, ist das einzige was den Politikern einfällt. Und dann stellen diese sich im TV hin und betonen , man wisse was man den Menschen zumuten, den Familien im Homeoffice, ein K... wissen diese Leute. Beengte Wohnverhältnisse, immer mehr Kinder und Jugendliche mit " Auffälligkeiten" , aber man wisse ja wie diese Leute sich fühlen und durchmachen. Und wenn mal was schiefläuft, wird sich mit der Entschuldigung verabschiedet, ist kja alles neu, einen Jahrhundertpandemie etc. Wenn kleine Leute in einer Firma Fehler machen, folgt eine Abmahnung oder Kündigung. Also schön weiter Masken tragen und wenn es wieder entgleitet sind wir Schuld, wegen schlecht sitzender Masken oder so. In diesem Sinne, aufpassen und gesund bleiben bitte.