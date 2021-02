Bild: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Für Schulen und Kindertagesstätten - Stadt Potsdam will 4.500 Kohlendioxid-Messgeräte kaufen

11.02.21 | 18:38

Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will bis Anfang März 4.500 Luftgütemonitore, sogenannte CO 2 -Ampeln, für alle kommunalen Schulen und Kitas anschaffen. Eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung ist am Mittwoch im Hauptausschuss verabschiedet worden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Luftgütemonitore sollen die Schulen und Kitas beim effizienten Lüften unterstützen.

Infektionsrisiko durch Aerosole soll reduziert werden

Die Luft in geschlossenen Räumen soll regelmäßig ausgetauscht werden. So soll das Infektionsrisiko durch virushaltige Aerosole reduziert werden. Die Messgeräte messen den Kohlendioxid-Gehalt der Luft und zeigen an, wenn dieser über den empfohlenen Wert von 1.000 ppm (Anteilen pro Million) steigt und somit ein erneutes Lüften notwendig wird. Ähnlich einer Ampel erfolgt die Anzeige in den Farben grün, gelb und rot.

Die Luftgütemonitore sollen an 46 kommunale Schulen und rund 160 Kindertagesstätten verteilt werden. Die Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel (parteilos), wird in der Mitteilung zitiert: "Mit Hilfe der CO 2 -Ampeln können wir auf effektive Weise sicherstellen, dass die Kita- und Schulräume regelmäßig entsprechend der Empfehlungen des RKI gelüftet werden", so Aubel. Durch diese ergänzende Maßnahme werde das Ansteckungsrisiko weiter reduziert. Neben Abstand, Hygieneregeln und dem Tragen von Masken sei das Thema Lüften maßgeblich bei der Reduzierung des Infektionsrisikos.

Bildungsministerium will Schnelltests finanzieren

In Brandenburg sollen die Grundschulen wie auch in Berlin am 22. Februar wieder für den Wechselbetrieb öffnen. Die Kitas in Potsdam kehrten bereits Anfang Februar zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Eltern, die es einrichten können, sollen ihre Kinder aber nach wie vor zu Hause betreuen. Das Brandenburger Bildungsministerium hat bereits angekündigt, bis Ende April für regelmäßige Corona-Schnelltests der Beschäftigten in Kitas und Einrichtungen der Jugendhilfe zu sorgen.