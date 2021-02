Kathrin83 Berlin Montag, 08.02.2021 | 13:24 Uhr

Ja, da haben Sie recht. Auch meine Befürchtung. Es gibt Parteien, die müssen keinen Wahlkampf machen, den Wahlkampf übernehmen die regierenden Parteien.

Aber das ist si gefährlich, bei Allen Verdruss, den Sie zu recht empfinden. Diese Parteien können es auch nicht lösen.



Ich hoffe diese Kommentare liest jemand, der mitreden darf. Wenn es nicht bald eine Perspektive, einen Plan mit Rahmenbedingungen gibt, dann haben wir ab Herbst in Deutschland ein echtes Problem. Das was dann an der Macht sein könnte oder auch nur mitreden darf, ist mit den Unheil von Corona nicht zu vergleichen. Das was dann kommt, kann Alles zerstören. Freiheit/ Gleichheit/ Besonnenheit / die Wirtschaft/ die EU.. . All das ist mit der AfD weg! Leute, seit nicht dumm. wir waren schon mal am dieser Schwelle!