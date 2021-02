Toni Berlin Mittwoch, 10.02.2021 | 21:38 Uhr

Lockdown bis vorerst 7. März. Verständlich und sinnvoll. Keine Frage. Was jedoch schockiert und mit gesundem Menschverstand nicht zu erklären ist: Die Schulen öffnen derweil schon mal rund 2 Wochen früher?

Das ist mit Logik nicht zu erklären!!!



Was mich aber eigentlich beschäftigt: Wann werden Kinder ENDLICH als schützenswerte Individuen mit den Grundrechten, die ihnen gesetzlich zustehen, betrachtet???



Ist das Grundrecht auf Bildung wirklich höher zu setzen, als das Grundrecht auf Unversehrtheit von Leib und Leben???



Sicher, auch ich wünsche mir wieder einen sorgenfreien Alltag zurück, doch die Anstrengungen von homeoffice und homeschooling nehme ich gerne in Kauf, bevor ich mein Kind in die Infektionshölle entlasse und u. U. ungeahnte gesundheitliche Schäden fokussiere, während derweil die Erwachsenenwelt schön brav und sicher per Homeoffocepflicht weiter im Lockdown verweilt.



Ich trage Verantwortung für meine Kind und stehe in der Fürsorgepflicht.

Meinem Kind kann ich nicht erklären, warum es als einzige Bevölkerungsgruppe vom Lockdown vorzeitig ausgeschlossen wird. In den Spiegel schauen kann ich spätestens dann nicht mehr, wenn mein Kind sich durch eine solche riskante, verantwortungslose Regelung seitens der Regierung mit Covid-19 infiziert.



Längst nicht jede Familie ist so verkorkst, dass die Kinder sozial verwahrlosen. Kinder, für die ihr zu Hause eine Gefahr darstellt, MÜSSEN natürlich geschützt werden. Da ich aber davon ausgehe, dass diese Familien hoffentlich die Minderheit in unserer Bevölkerung darstellen, sollten hier individuelle Lösungen gefunden werden, statt die gesamte Bevölkerung einer gefährlichen Situation auszusetzen und das Infektionsgeschehen wieder anzuheizen.

Zwischen Kindern und Erwachsenen besteht, was das Infektionsgeschehen angeht, kein Unterschied. Das ist mittlerweile mehrfach eindeutig belegt.

Wieso also werden Kinder dieser Gefahr ausgesetzt???



Aber, wie sagte Herr Müller so schön: Es sei klar, dass eine solche Öffnung nicht gleichzeitig für alle Schulen gelten könne. "Wir müssen zuerst bei den Grundschulen anfangen."



Was soll ich aus dieser Aussage ziehen? Dass Grundschüler noch weniger wert sind, als andere Schüler, die ja leidigerweise trotzdem noch zur Opfergruppe "Schüler" gehören?



Warum wird das schwierige Thema Schulöffnung nicht auf Freiwilligenbasis gelöst?

Alle, die Angst haben, ihre Kinder werden psychisch krank oder sozial auffällig, wenn sie sich im eigenen Familienkreis aufhalten (... ohne weiteren Kommentar ...), schicken ihre Kinder vielleicht tatsächlich am besten zur Schule.

Alle, die unter großen Anstrengungen ihre Kinder im Lockdown erfolgreich betreuen und dies weiterhin tun möchten, sorgen während der kritischen Zeit weiterhin für ihre Kinder im sicheren Zuhause.



Zu ersterer Gruppe fällt mir noch ein: Sollte das Problem "Gefährdung durch das familiäre Umfeld" nicht generell (außerhalb des Corona-Themas) Beachtung finden? Eine Schule ist vielleicht ein sicherer Ort für ein paar Stunden des Tages, doch was machen betroffene Kinder nach Schulschluss, am Wochenende oder gar in den Ferien?



Die sehr einseitige Berichterstattung der Medien in den letzten Tagen zum Thema Schulöffnung vermittelt fast das Bild einer armseligen Gesellschaft, deren Eltern eine Gefahr für ihre eigenen Kinder darstellt.

Wie traurig!



Und nun die Überraschung: Es gibt doch tatsächlich auch Eltern (und zwar mehr als scheinbar gedacht), die sich um ihren Nachwuchs sorgen, ihn gut behandeln, sich Zeit für ihn nehmen, ihn emotional auffangen und ihn nicht in das gefährliche Infektionsgeschehen schicken möchten!



Auch wenn mein Kind sich freut, irgendwann endlich wieder eine normale Schulsituation erleben zu dürfen, war es bei dem heute Gehörten fassungslos und ängstlich.



Vielleicht werden auch mal diese Familien angehört. Auch sie sind Teil unserer Gesellschaft!