Alt-Westberlinerin Donnerstag, 11.02.2021 | 11:47 Uhr

Es soll ja SuS geben, die in Berlin wohnen und in Brandenburg zur Schule gehen oder umgekehrt. Es gibt Eltern, die mehr als ein Kind haben, wo die Kinder in unterschiedlichen Bundesländern (Berlin/Brandenburg) zur Schule gehen. Das fällt bei Feiertagen unangenehm auf, jetzt aber noch unangenehmer:

- in Berlin gibt es dieses Jahr sozusagen keinen MSA

- in Brandenburg wird selbiger mit voller Härte durchgezogen.

- In Berlin geht gefühlt niemand zur Schule, in Brandenburg an den weiterführenden Schulen gefühlt 500 SuS (sog. Absch(l)ussklassen).





Soll ich jetzt das Kind rasch ummelden nach Berlin?