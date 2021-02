Berlin hat aktuell drei Millionen Schnelltests bestellt, die auch Selbsttest-tauglich sind. Die Hersteller-Firma Nal von Minden sagte dem rbb, bei diesem Test müsse der Abstrich nur im vorderen Teil der Nase gemacht werden - also kein Rumkratzen weit hinten im Rachen. Gerade wurde am Firmensitz in Regensburg einen Versuch mit Siebtklässlern gemacht: Nach kurzer Erklärung hätten alle Kinder den Corona-Test problemlos und korrekt geschafft, heißt es.

Man hört Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci die Ungeduld an, wenn es um die Frage geht, wann Corona-Schnelltests auch als Selbsttests eingesetzt werden können: "Da sind wir sehr gut vorbereitet, in den Startlöchern. Was allerdings fehlt, ist das Zertifikat dafür."

Es könnte also recht einfach sein, wenn denn Selbsttests für den Laiengebrauch schon offiziell zugelassen wären. Doch im Moment müssen noch geschulte Personen andere testen und ihnen ein Stäbchen in Nase oder Rachen stecken. Damit Selbsttests möglich werden, gibt es zwei Wege: entweder eine Sonderzulassung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder ein reguläres Zertifizierungsverfahren über Stellen wie den TÜV oder die Dekra. Eine Sonderzulassung wäre zeitlich und auf Deutschland begrenzt. Wer ein CE-Zertifikat hat, darf unbegrenzt und europaweit verkaufen.

Der Druck, die Selbsttests so bald wie möglich zur Verfügung zu haben, ist jetzt noch einmal gewachsen. Denn schon ab dem 22. Februar sollen zunächst die Grundschulen in Berlin stufenweise und langsam wieder geöffnet werden. Dann werden deutlich mehr Kinder und Lehrkräfte in den Schulgebäuden sein als jetzt, wo es nur um Abschlussklassen und Notbetreuung geht. Dann werden viel mehr Tests benötigt als die 1.600 am Tag, die mobile Teams in Schulen und Kitas aktuell durchführen.

Wie erfolgreich die Teststrategie des Berliner Senats sein kann, hängt also an der Frage, wann der Selbsttest für Laien erlaubt wird.



Die Firma, die den Berliner Senat beliefert, zeigt sich gegenüber dem rbb optimistisch, dass sie in etwa einer Woche die erforderlichen Unterlagen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einreichen kann - und dass dann alles ganz schnell geht.