Bild: dpa/Christoph Hardt

Analyse - Saisonstart bei "Querdenkern" vor Finale in Berlin

21.03.21 | 18:20 Uhr

Während in Kassel 20.000 "Querdenker" die City eroberten, trafen sich in Berlin nur ein paar hundert Rechtsextreme zum Anti-Corona-Protest. Dabei will man auf dem Höhepunkt einer Demotour im Wahljahr auf der politischen Bühne der Hauptstadt wieder groß raus kommen. Von Olaf Sundermeyer

Über Wochen, ja über Monate, haben sie sich im vergangenen Jahr auf dem Pariser Platz versammelt: Ein paar Dutzend Rechtsextremisten, Aktivisten der Berliner "Merkel muss weg"-Demonstrationen, darunter Reichsbürger mit ihrem Protest in Zeiten der Pandemie. Ohne die Wannen der Berliner Polizei an ihrer Seite wäre diese "Patriotic Opposition Europe", so der Name dieser Gruppe, wohl niemandem aufgefallen. Ein paar der üblichen Statisten in der Hauptstadtkulisse vor dem Brandenburger Tor eben, wo gefühlt immer irgendjemand sein Freiheitsrecht wahrnimmt. Dann aber kamen die "Querdenker" aus Stuttgart in die Stadt, und betraten mit ihrem erfolgreichen Provinztheater zur Corona-Krise hier die große Bühne. Die selbst ernannte "patriotische Opposition" schloss sich dem schwäbischen Ensemble an, mit einer kleinen, aber wesentlichen Rolle in diesem gut organisierten politischen Theater, als erste organisierte rechtsextreme Gruppe. Zunächst nur mit einem eigenen Wagen beim großen Demonstrationsumzug der "Querdenker" am 1. August 2020.

Nützliche Statisten aus "Pegida-Proletariat" nicht mehr erwünscht

Viele andere aus ihrem radikalen Pegida-Milieu schlossen sich aber mit ihnen an: Die westdeutsche "Querdenken"-Initiative sammelte in den heißen Wochen im Berliner August zahlreiche organisierte Rechtsextremisten ein, die Sache nahm ihren Lauf, sie wurde größer, auch immer mehr Reichsbürger fanden den Weg zu "Querdenken". Der Protest war kaum noch zu kontrollieren, in Ausdruck, Radikalität und schließlich auch in Gewalt. Dann hatte noch die AfD selbst sich zum Bündnispartner der "Querdenker" erklärt, als quasi parlamentarischer Arm der Bewegung, und der Verfassungsschutz trat auf den Plan. Aber bis dahin hatte sich die "Querdenken"-Bewegung längst zu einer eigenen, erfolgreichen Protestunternehmung entwickelt: Mit wirtschaftlichem Potenzial, Markenrechten, Schenkungen, Spenden und der Idee eines eigenen Finanzsystems. Dieser Erfolg sorgte für Streit, um Geld, Führungsstil und öffentliche Anerkennung. Das "Pegida-Proletariat", so ein diffamierender Begriff aus der Bewegung selbst, schien nun nicht mehr gut genug, auch galten die einstigen, nützlichen Statisten der patriotischen Opposition als unkontrollierbar. Sie wurden nicht mehr eingeladen, ihre Redner wurden bei den zahlreichen Auftritten der "Querdenker" nicht mehr zugelassen, aus der Kommunikation ausgeschlossen, als unerwünscht erklärt.

Den Winter zur Reorganisation genutzt

So kam es, dass sich die einen (die "patriotische Opposition") an diesem Wochenende in überschaubarer Zahl in Berlin trafen. Während die "Querdenker" mit ihrem gewachsenen, bürgerlichen Milieu voller Zweifler, Impfgegner und Corona-Leugner aus der westdeutschen Provinz zum Start der Protestsaison im Wahljahr nach Kassel mobilisierten. 20.000 Menschen kamen dort zusammen [tagesschau.de], in ihrem erfolgreichen Widerstand gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dazu auch der akademische Teil des Berliner "Anti-Corona-Protests" mit dem sogenannten Corona-Ausschuss, einem Thinktank, der sich in diesem Lockdown-Winter auch um eine Bar in Prenzlauer Berg versammelt hatte: Leute, die in Kassel als Redner in den Vordergrund traten, während sich die organisatorischen Macher aus Baden-Württemberg im Hintergrund hielten. Die "Querdenken"-Bewegung entwickelt sich weiter, hat den Winter zur Reorganisation genutzt, auch mit dem Versuch, den prägenden, öffentlich erkennbaren Einfluss von Rechtsextremisten abzustreifen, der für die eigene Sache kaum zuträglich ist. Es hätte wohl auch die Partystimmung der "happy People" getrübt, die nach der Kapitulation der Polizei vorherrschte.

Demotour am Jahrestag in Berlin