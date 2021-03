Neo Dienstag, 16.03.2021 | 11:54 Uhr

Also auf den Wegen, die ich mit dem Rad befahren muss, hat sich nichts getan. Was ist an Berlin also so lobenswert? Solange sich da nix tut, werde ich öfter das Auto als das Rad nutzen. Wenn natürlich nur dort was für die Radweginfrastruktur getan wird, wo die ganzen Berufsradler flanieren oder die Grüne Wählerschaft lebt, wundert mich nichts mehr über diese bescheuerte Senatspolitik, die nur einer bestimmten Klientel hinterherhechelt. Der ADFC ist auch mehr der Blinde unter den Sehenden oder täusche ich mich? Schaut mal dorthin, wo es auch notwendig ist.