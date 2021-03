dpa/Bernd von Jutrczenka Video: rbb24 | 27.03.2021 | 21:45 Uhr | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Mehr Schnelltests und Home-Office beschlossen - Berliner brauchen künftig negative Corona-Tests zum Shoppen

27.03.21 | 21:30 Uhr

Der Senat will Unternehmen bei der Eindämmung der Pandemie stärker in die Pflicht nehmen. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests anbieten. Für das Shoppen sollen neue Regeln gelten. Die grundsätzlichen Lockerungen bleiben bestehen.

Der Berliner Senat nimmt die jüngsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nicht zurück. Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Senat bei seiner Sondersitzung am Samstag allerdings strengere Auflagen für Arbeitgeber beschlossen. Außerdem soll die Zahl der Corona-Tests in Berlin deutlich ausgeweiet werden. Berliner Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern ab Mittwoch zwei Mal in der Woche einen Corona-Test ermöglichen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehe dabei keine Testpflicht, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Abend auf einer Pressekonferenz. "Der entscheidende Punkt bleibt, dass es ungeschützte Kontakte in Innenräumen gibt, die zu Ansteckungen führen und zu schwersten Erkrankungen", so Müller.

Eine stärkere Nutzung von Corona-Tests soll künftig auch diejenigen Lockerungen absichern, die der Senat bereits im Februar für den Einzelhandel beschlossen hatte. So ist ab Mittwoch für jeden Berliner ein negativer Corona-Test Voraussetzung für das Shopping - also um in Geschäften jenseits von Supermärkten, Apotheken oder Drogerien Einkaufen gehen zu können. Auch in Friseursalons, Kosmetikstudios und bei anderen körpernahen Dienstleistungen ist ein negatives Testergebnis Zugangsvoraussetzung. Zudem soll in Berlin die Masken-Pflicht verschärft werden: In Geschäften und auch im ÖPNV gilt nun: Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. In diesem Zusammenhang habe es ein Bündel an Maßnahmen gegeben, die der Senat mit dem Appell verbinde, alle Kontakte über die Ostertage auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Der Senat hat für Sonntag eine schriftliche Veröffentlichung der Beschlüsse angekündigt, in der Details zu den neuen Regelungen bekanntgegeben werden.

Mehr Berliner sollen im Home-Office arbeiten

Abgesehen von den verpflichtenden Tests für Arbeitnehmer beschloss der Senat eine Begrenzung der Bildschirmarbeitsplätze in Unternehmen. Künftig müssen Müller zufolge Arbeitgeber sicherstellen, dass nur 50 Prozent aller Bildschirmarbeitsplätze in Büroräumen besetzt werden. Ziel dieser Maßnahme sei es, dass noch mehr Berliner im Home-Office arbeiten, so Müller. Dies sei ein wichtiger Schritt und zugleich eine Belastung für viele Unternehmen. "Aber wir können nicht immer weiter im privaten Bereich einschränken, bei Kindern, Schulen und im Einzelhandel.", sagte Müller. Zur Eindämmung der Pandemie sei allerdings auch notwendig, dass Berlinerinnen und Berliner vorhandene Testmöglichkeiten stärker nutzen, sagte Müller. "Wir müssen das Testen stärker als bisher in unsere Strategie einbeziehen. Jeder Test, der gemacht wird, schützt im privaten Bereich, bei Familien und im Freundeskreis."

Keine Ausgangssperre

Eine Ausgangssperre, wie sie in Brandenburg beschlossen wurde, ist in Berlin damit vorerst vom Tisch. Auch für die Schulen soll es kurzfristig keine Änderungen an den geltenden Regeln geben. Was Kontakte im privaten Bereich betrifft, bleibt die bisherige Regel bestehen, nach der sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen in Innenräumen aufhalten dürfen.

Lockdown bis mindestens 24. April

Der Senat hatte bereits am Dienstag entschieden, den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bis zum 24. April zu verlängern. Müller hatte angesichts steigender Infektionszahlen mehrfach betont, dass es weiteren Handlungsbedarf gebe. In seiner Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus betonte Müller am Donnerstag dann allerdings, er halte es nicht für einen gangbaren Weg, jetzt wieder alles zurückzudrehen, was in den letzten Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft worden sei. Bund und Länder hatten sich bei einer Videokonferenz auf eine "Notbremse" zur Eindämmung der dritten Pandemiewelle verständigt. Sie sieht vor, dass Lockerungen der Corona-Regeln von Februar zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil über 100 liegt. In Berlin ist dies der Fall. Am Samstag meldete die Berliner Gesundheitsverwaltung einen erneuten Anstieg der Neuinfektionen um 735 Fälle. Obwohl am Freitag noch mehr als 900 neue Infektionen registriert wurden, liegt die Zahl der positiven Testungen für einen Samstag vergleichsweise hoch. Sowohl der R-Wert (1,2) als auch die Sieben-Tage-Inzidenz (138,6) stiegen deutlich.