Experte fordert strikten Lockdown - Kalayci rechnet zu Ostern mit deutlich höheren Fallzahlen in Berlin

15.03.21 | 13:25 Uhr

Die Aussichten für Ostern sind der Berliner Gesundheitssenatorin zufolge "nicht rosig". Sie geht von sprunghaft steigenden Corona-Fallzahlen aus. In Brandenburg wird offenbar schon darüber nachgedacht, die jüngsten Lockerungen wieder rückgängig zu machen.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci warnt vor einem deutlichen Anstieg bei der Zahl der Corona-Fälle in Berlin. "Wir müssen uns auf eine schwierige Zeit rund um Ostern einstellen", sagte Kalayci am Montag bei der Sitzung des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus.



Es gebe "keine rosigen Aussichten", so die SPD-Politikerin. Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen seien zuletzt wieder gestiegen. Der R-Wert, der angibt, wie viele andere ein Infizierter im Schnitt ansteckt, liege über 1, der Anteil der Virusvarianten in Berlin mittlerweile bei 60 Prozent.



RKI rechnet mit Inzidenz von 350

"Auch wenn die Inzidenz in Berlin leicht unter Bundesdurchschnitt ist, ist das absolut keine Entwarnung", sagte Kalayci. Es sei davon auszugehen, dass der Anstieg der Fallzahlen, den das Robert Koch-Institut (RKI) prognostiziere, auch für Berlin anzunehmen sei.



Das RKI hatte am Samstag Berechnungen vorgelegt, nach denen es in der Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als um Weihnachten geben könnte. Nach dem RKI-Lagebericht vom Freitagabend könnte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Woche ab Ostermontag bundesweit bei 350 liegen. Der Wert lag laut Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Sonntag zuletzt bei 73,6.

Rudert Brandenburg zurück?

In Brandenburg gibt es derweil laut einem Pressebericht Überlegungen, die kürzlich erlassenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Die "B.Z." zitiert die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit den Worten "Ich meine, wir sollten bei Überschreiten der 100er-Inzidenz alle Lockerungen wieder zurücknehmen: Baumärkte, Floristen, körpernahe Dienstleistungen. Außerdem sollten wir die Kontakte wieder auf eine Person aus einem anderen Haushalt reduzieren."



Nonnemacher begründete dies mit den zuletzt wieder deutlicher steigenden Infektionszahlen. Brandenburg liege bei 80,4. Das beobachte sie und auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit großer Sorge, sagte sie der Zeitung. Am Dienstag will sich demnach die Landesregierung in ihrer Kabinettssitzung mit den nächsten Schritten beschäftigen.



Intensivmediziner fordert Lockdown - Lauterbach für Reiseverzicht

Derweil werden Rufe nach schärferen Maßnahmen lauter: Der Wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, forderte eine sofortige Rückkehr zu einem strikten Lockdown: “Wir gewinnen auch nicht wahnsinnig viel, indem wir jetzt die nächsten ein bis zwei Wochen offen lassen, weil wir ganz schnell auf einem hohen Niveau ankommen, und es auf dem hohen Niveau doppelt so schwierig sein wird, von den Zahlen wieder herunterzukommen", sagte er am Montagmorgen dem rbb-Sender Radioeins. Es sei sinnvoll, jetzt wieder in den Lockdown zu gehen, um beruhigt in den Sommer gehen können, so der Intensivmediziner weiter.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rief die Bevölkerung dazu auf, an Ostern möglichst auf Reisen zu verzichten. "Reisen sollten an Ostern möglichst nicht unternommen werden, erst recht keine Flugreisen", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Montag. Damit reagierte er auch auf die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, das am Freitag die Einstufung von Mallorca, den übrigen Balearen und weiterer Gebiete Spaniens als Risikogebiete zurückgenommen hatte. Gleiches gilt für einige Regionen in Portugal und in Dänemark. Die Nachfrage nach Mallorca-Flügen stieg anschließend sprunghaft.



Lauterbach forderte Bund und Länder zu konkreten Regelungen für die bevorstehenden Feiertage auf. "Wir werden Konzepte wie an Weihnachten brauchen, damit Familientreffen an Ostern nicht zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen", sagte Lauterbach.

