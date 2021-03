Wie mühsam der Weg zu dieser Erkenntnis war, hat Schulleiter Jens Otte von der Bruno H. Bürgel Grundschule in Tempelhof erleben müssen. Im Herbst letzten Jahres wollten Eltern an seiner Schule Luftfilter für die Klassenzimmer spenden. Doch dieser Plan wurde durchkreuzt. "Das wurde vom Stadtrat untersagt, weil unklar ist, ob die Stromleitungen das aushalten", sagt Schulleiter Jens Otte gegenüber Kontraste.

Allein wegen der Anschaffung von Luftfiltergeräten könnten nicht alle Stromleitungen im Bezirk untersucht werden, sagt Stadtrat Schworck dazu. "So viele Leute haben wir gar nicht, um solche Untersuchungen machen zu können." Die Frage sei vielmehr: "Welche Geräte passen an welche Stromkreise."

Die Entscheidungsgewalt über bauliche Belange in den Berliner Schulen liegt bei den Bezirken. Stadtrat Oliver Schworck (SPD) begründet seine Entscheidung im Interview mit Kontraste damit, dass private elektrische Geräte in einem öffentlichen Gebäude erst betrieben werden dürften, wenn eine Prüfung der Geräte aus Sicherheitsgründen stattgefunden habe. An Jens Ottes Schule hatte es bereits mehrfach gebrannt, womöglich wegen überlasteter Stromkreise. Auf eine Überprüfung der Stromkreise durch den Bezirk wartet der Schulleiter aber nun seit Monaten vergebens.

Der Fall der Bruno H. Bürgel Grundschule in Tempelhof zeigt beispielhaft, mit welchen bürokratischen Hürden Lehrer in der Pandemie zu kämpfen haben, wenn etwas politisch gerade nicht wirklich gewollt ist. Im Sommer hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) noch auf so genannte CO2-Ampeln gesetzt, die an regelmäßiges Lüften erinnern. Zu Luftfiltern sagte sie im August: "Wir haben hier einen entsprechenden Facharbeitskreis gegründet, wo wir in den Austausch gehen mit den Bezirken und der Hochschule", kündigte Scheeres damals an.

Erneut auf Luftfiltergeräte angesprochen, entgegnete die Schulsenatorin dann Anfang Oktober, dass vor allem auch auf die Lautstärke der Luftfiltergeräte geachtet werden müsse. "Wenn so ein Hepa-Filter dann in der höchsten Stufe so laut ist wie ein alter Kühlschrank, da hat dann die Klasse auch nichts von", so die Senatorin damals. Das werde getestet.