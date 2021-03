Die Gesundheitsverwaltung stellt erstmal 1,6 Millionen FFP2-Masken bereit, die jetzt so schnell wie möglich an die Bezirke verteilt werden sollen. Dort werden sie weitergereicht an Menschen mit geringem Einkommen, die sich die vergleichsweise teuren FFP2-Masken nicht leisten können. Ein Teil wird auch an Flüchtlingsheime und die Obdachlosenhilfe gegeben.

Ab Mittwoch sind in Berlin in allen Innenräumen grundsätzlich FFP2-Masken vorgeschrieben – zum Beispiel in Geschäften, Arztpraxen, Museen, Bibliotheken und dem Öffentlichen Nahverkehr. Im Januar gab es in Berlin schon einmal eine Masken-Verteilaktion, als statt Stoffmasken medizinische Masken Pflicht wurden. Damals wurden 3,5 Millionen Mund-Nase-Bedeckungen an die Bezirke verteilt und unbürokratisch an die Menschen weitergegeben. Die Sozialverwaltung setzt darauf, dass die Masken ab Mittwoch ausgegeben werden können und die 1,6 Millionen Stück auf jeden Fall bis nach Ostern reichen.