"Wir sind traurig über die Tatsache, dass wir Ihre Kinder nun erneut nicht mehr persönlich in der Schule begrüßen dürfen. Nach diesen rasanten Entwicklungen und Verzweigungen der Infektionsketten ist diese Maßnahme jedoch alternativlos", wirbt die Schulleitung auf der Internetseite der Schule [mary-poppins-grundschule.de] um Verständnis. Es sei mit weiteren Coronafällen in der Schule zu rechnen, heißt es dort weiter.



Die Mary-Poppins-Grundschule im Spandauer Ortsteil Gatow ist nach Angaben der Bildungsverwaltung bisher die einzige Schule in Berlin, die derzeit nur Homeschooling anbietet.



Seit dem 22. Februar sind die ersten bis dritten Klassen in Berlin wieder zurück an den Schulen, seit dem 9. März auch die Klassen vier bis sechs und seit 17. März die Klassen zehn bis 13. Seit den Weihnachtsferien ganz ohne Präsenzunterricht sind weiterhin die Klassenstufen sieben bis neun.