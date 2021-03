dpa/Bernd von Jutrczenka Audio: Inforadio | 23.03.2021 | Dietmar Woidke | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Reaktionen auf Lockdown-Beschlüsse - "Ruhetage" über Ostern: Woidke spricht von "gutem Ergebnis"

23.03.21 | 08:27 Uhr

Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das öffentliche Leben in Deutschland ruhen, Urlaubsreisen im Inland bleiben während der Osterferien untersagt. Der Brandenburger Ministerpräsident verteidigt die Maßnahmen - und verweist auf die aktuelle Lage.



Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht in den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz ein "gutes Ergebnis". Deutschland stehe vor "großen Herausforderungen", die dritte Welle sei "keine Theorie mehr, sondern in den Krankenhäusern auch in Brandenburg längst Praxis", sagte Woidke am Dienstagmorgen im Inforadio des rbb. In den Kliniken lägen wieder mehr Corona-Patienten, die Infektionszahlen stiegen angesichts der Mutation B.1.1.7 deutlich schneller als je zuvor. Deshalb sei es gut, dass man sich nun auf diese Instrumente geeinigt habe, um das exponentielle Wachstum der Fallzahlen abzubremsen, sagte Woidke weiter.



Woidke glaubte zeitweise nicht mehr an Durchbruch

Zugleich räumte Woidke ein, dass die jüngste Bund-Länder-Konferenz eine der schwierigsten bisher gewesen sei. "Um 1 Uhr habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das heute noch was wird. Am Ende ist es aber ein gutes Ergebnis geworden", so Woidke. Die Konferenz war am Montagabend für mehrere Stunden abgebrochen worden, erst am frühen Morgen fanden die Beteiligten einen Kompromiss. Erst nach 2 Uhr am frühen Morgen wurden diese verkündet. Zu den fünf "Ruhetagen" über Ostern sagte er, dies sei "ein Versuch, über die Feiertage das öffentliche Leben weitgehend herunterzufahren." Man sollte möglichst zu Hause bleiben. Damit könnten die Tage dazu genutzt werden, die Kontakte stark einzuschränken. Urlaubreisen im Inland bleiben verboten. "Ich weiß, diese Regelung kommt für viele überraschend, weil mit Reisemöglichkeiten gerechnet wurde, aber das gibt diese Situation einfach nicht her", so Woidke.

Woidke: Schulen und Kitas müssen offenbleiben

Woidke äußerte sich am Dienstagmorgen im ZDF auch zum Thema Schulen und Kitas. Beide müssten offen bleiben, sagte er. Schulen und Kitas seien "herausragend wichtig, weil wir wissen, dass gerade die Kinder nicht nur am stärksten unter der Krise leiden, sondern auch die größten Spätfolgen zu befürchten haben", sagte Woidke im ZDF-"Morgenmagazin". Der Plan sei, dass im April "möglichst oft, möglichst schnell" getestet wird und Lehrerinnen und Lehrer zügig geimpft werden. Im Inforadio appelierte Woidke in dem Zusammenhang an die Bundesregierung, jetzt schnell die nötigen Tests zu beschaffen, um in Schulen und Kitas, aber auch in der Wirtschaft mehr Corona-Schnelltests anbieten zu können. Laut Beschluss der Bund-Länder-Konferenz sollen Beschäftigte in Schulen und Kitas zwei Mal wöchentlich solche Tests machen. "Da muss jetzt die entsprechende Taskforce von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Fahrt aufnehmen", betonte der Ministerpräsident.



Die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte am Dienstagmorgen dem rbb-Sender Radioeins, sie könne jetzt noch nicht sagen, wie es nach den Osterferien in den Schulen und Kitas weitergehe. Dafür sei das Infektionsgeschehen zu dynamisch, so Ernst. In der letzten Osterferienwoche werde sie sich mit Experten zusammensetzen und beraten, wie es danach weitergehe und wie man die Bildungseinrichtungen sicherer machen könne. Sie rechne bis dahin auch mit weiteren Lieferungen von Corona-Schnelltests, so Ernst.

Berliner Senat berät am Dienstag über Ergebnisse

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wertete den Bund-Länder-Beschluss als "Paradigmenwechsel". "Es geht nicht mehr nur um Einschränkungen, es geht nicht mehr nur um 'auf - zu, auf - zu'", sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen nach den Beratungen. "Sondern wir sind jetzt in einer Phase, wo wir ein Gefühl dafür entwickeln, was geht wie, (...) wie können wir die ersten Schritte in die Normalität wieder gehen mit welchen begleitenden Maßnahmen." Dabei spielten Impfen, Testen und Kontaktnachverfolgung eine entscheidende Rolle. Über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz berät am Dienstag der Berliner Senat. Mit Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Sendung: Inforadio, 23.03.2021, 7:05 Uhr