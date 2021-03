Die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat Kritik an ihrem Corona-Krisen-Management zurückgewiesen. Ernst verteidigte am Dienstagmorgen im rbb ihre Entscheidung, sehr kurzfristig am Sonntagnachmittag die Anwesenheitspflicht in den Schulen schon für den kommenden Tag auszusetzen. Dies war von Elternvertretern und von der Lehrergewerkschaft GEW scharf kritisiert worden. Sogar Ernsts Rücktritt wurde dabei gefordert.

Die Ministerin betonte auf Radioeins vom rbb, sie habe sehr schnell reagieren müssen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 gelegen habe. Das habe eine "Notbremse" erforderlich gemacht. "Am Wochenende haben viele Eltern an uns herangetragen, dass sie ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken wollen. Das hat uns über viele Kanäle erreicht und uns ermuntert, diese in der Tat kurzfristige Entscheidung zu treffen, damit diese Eltern Planungssicherheit haben", so Ernst.

Das Bildungsministerium hatte am Sonntag bekanntgegeben, dass die Präsenzpflicht in Brandenburg in allen Stufen außer in den Abschlussklassen bis zu den Osterferien, die am 29. März beginnen, ausgesetzt wird. Damit könnten die Eltern entscheiden, ob die Kinder vor Ort am Unterricht teilnehmen.