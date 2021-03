Ö_ö Donnerstag, 18.03.2021 | 15:33 Uhr

Nun, im LK EE wird es schwer sein, genug Leute für eine Demo zu organisieren ;-) da sind dann 5 Leute aus 2 Haushalten... *ironieoff* wobei, wenn die aus Oschätzchen und Hohenbucko mitkommen... wer weiß?



Man fragt sich, wie in so einem Landstrich, wo man nachts auf der Straße zelten kann, die Zahlen so hoch gehen können! Da wohnen in Summe 100.000 Leut, weit verteilt. Wenn da 200 erkrankt sind, also an jeder Milchkanne einer... Mir fehlt echt die Vorstellung... sind das alles Pendler aus Böhmen? Besteht der Landkreis nur aus Baumärkten ohne Maskenpflicht? Wo kann man sich DORT bitte anstecken?