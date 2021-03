Kathi Berlin Dienstag, 09.03.2021 | 12:21 Uhr

Für die Gastronomie wird es ein Dauerlockdown die Zahlen steigen weiterhin und jetzt erst recht wieder durch stufenweise Lockerungen es ist ein flicken Teppich durch und durch!! Dort ist was geschlossen also wird da hingefahren wo was offen hat so verteilt sich das Virus munter weiter. Ich komme aus der Gastronomie und freunde mich mit dem Gedanken an mir was komplett neues zu suchen weil es fühlt sich an als wenn eine komplette berufsbranche ausgelöscht wird!! Meine Meinung ist jeder der da oben auf dem Thron sitzt zu stürzen!! Die Politik hat schlicht weg versagt