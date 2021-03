Chris MOL SRB Dienstag, 30.03.2021 | 10:06 Uhr

Vor einem Jahr begann nach etlichen Verschlafen von wichtigen Entscheidungen die Politik zögerlich zu reagieren. Heute, Ende März 2021, weiß man, dass die Politik in Sachen Entscheidungen nicht richtig aufgewacht ist. Man will die alten Menschen schützen, Lehrer, Kita-Erzieher, Polizei etc. ebenso Risikogruppen, aber verzögert das Impfen mit mutlosen Entscheidungen - Tag um Tag! Das Virus kennt keine Uhr, keinen Kalender, es vermehrt und entwickelt sich weiter.

Dann werden Maßnahmen propagiert, beschlossen und ergriffen, welche von der Idee gut, aber in der Praxis völlig untauglich sind. Stichworte: Abendliche Ausgangssperre, FFP2 Maske, Testungen. 1. Ausgangssperre bringt nur in Großstädten erwiesenermaßen teilweise was. 2. FFP2 Maske kommt aus der Industrie. Hier gelten Arbeitsschutzregeln welche den Träger auch vor der Maske und deren Auswirkungen auf die Gesundheit schützen müssen, wie folgt: Mit Ausatemventil (schützt nur einen selbst) maximale Tragedauer maximal 120 Minuten dann mindestens 30 Minuten Pause. Ohne Ausatemventil maximal 75 Minuten, dann mindestens 30 Minuten Pause. 3. Testungen um sich freitesten zu lassen, viel zu wenige Möglichkeiten. Beispiel Berlin 170 Testzentren bei 3,4 Millionen Einwohner macht theoretisch 20000 Menschen pro Testzentrum. In Brandenburg sind für viele Menschen die Testzentren von der Entfernung her, in Anbetracht mit der Uhrzeit, unerreichbar! Selbstests nicht erwünscht, vor Ort, aber die sind eh fast überall kaum erhältlich. Aber auch die voll Geimpften und ehemaligen an Coronaerkrankten müssen sich testen lassen, obwohl es noch nicht einmal vereinheitlichte Bescheinigungen und Handhabungen hierzu gibt. Meinung der Politik:,, Es darf ja niemand bevorzugt werden! "

Reisen ins Ausland ja, aber im Inland nicht einmal als Selbstversorger in der Ferienwohnung! Geht es noch?

Dann wird propagiert: Jeder der abweicht, seine Meinung öffentlich vertritt, welche anders ist als die eigene, muss verbal zum Schweigen gebracht werden. Bundestagstagungen, das Einbinden der Opposition bei Entscheidungen, immer wieder gern - wiederholt nicht! Dann letztlich die Meinung um alle niederzuhalten: In vielen vielen Dingen hilft das Infektionsschutzgesetz, und falls es nicht reicht, dann müssen wir es ergänzen.... Wir leben im 21.Jahrhundert in einer aufgeklärten Informationswelt! Meine Forderung ist, bitte nur noch sinnvolle Maßnahmen beschließen und sofort umsetzen. Wie wäre es beispielsweise mit dem Beschaffen von Impfstoff für eine dritte Impfung, wenn der Rest der Bevölkerung durchgeimpft ist? Lasst die Pragmatimer endlich mal heran dabei agieren und nicht nur die Theoretiker und auf die Geldgucker (was noch mehr Impfen kostet) .