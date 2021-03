dpa/Sören Stache Video: rbb|24 | 30.03.2021 | Brandenburg aktuell | Bild: dpa/Sören Stache

Notbremse und Ausgangsbeschränkungen - Diese Corona-Regeln hat Brandenburg für Ostern beschlossen

30.03.21 | 17:54 Uhr

Ausgangsbeschränkungen, Modellprojekte verschoben: Die Brandenburger Regierung hat neue Corona-Maßnahmen verabschiedet - mit besonderen Regeln für die Feiertage. Lockerungen erlaube die Pandemie-Lage derzeit nicht, sagt Ministerpräsident Woidke.

Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag eine neue Corona-Verordnung beschlossen - mit Sonderregeln für die Oster-Feiertage. Anders als erwartet sieht das Regelwerk, das bis 18. April gelten wird, noch keine Modellprojekte für Öffnungen vor. "Wir sind mitten in der befürchteten dritten Welle", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Begründung. "Vor zehn Tagen hatten wir noch 63 Menschen in Brandenburg, die wegen einer Covid-Erkrankung beatmet werden müssen, heute sind es schon 108." Daher gebe es in dieser Phase der Pandemie noch keinen Spielraum für Lockerungen. Es müsse im Gegenteil eher um Verschärfungen gehen, so Woidke weiter.

Zwei Haushalte mit maximal fünf Personen

"Wir setzen die Notbremse weiter um", betonte Woidke. Diese werde durch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ergänzt. Sie soll private Zusammenkünfte unattraktiv machen, denn diese seien ein wesentlicher Infektionstreiber. Die Ausgangsbeschränkungen sollen von Gründonnerstag bis Dienstag nach dem Osterfest in Kraft sein, gab Woidke bekannt. Jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr, endend um 05 Uhr am Dienstag, den 6. April. Ausnahmen gibt es - analog zur Regelung, die zu Weihnachten in Brandenburg galt - nur für triftige Gründe, etwa den Weg zur Arbeit. Kontaktbeschränkungen werden über Ostern soweit gelockert, dass sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen dürfen - Kinder unter 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Das gelte auch in den Landkreisen, in denen die Inzidenz über 100 liegt. In diesen Regionen gelten jenseits der Feiertage verschärfte Kontaktbeschränkungen. Dort dürfen sich sonst nur ein Haushalt und eine haushaltsfremde Person treffen. Hier werde die Notbremse über die Feiertage etwas gelockert, um Familientreffen im kleinsten Kreis zu ermöglichen.

Vorerst keine Modellprojekte für Brandenburg

Die Modellprojekte für Öffnungen im Bereich Handel, Kultur und Gastronomie, für die sich unter anderem die Städte Cottbus, Potsdam und Brandenburg an der Havel beworben haben, werden verschoben. "Es ist aus meiner Sicht das falsche Signal, Modellprojekte anzugehen, in einer Zeit, in der die Zahlen so steigen wie jetzt", sagte Woidke. "Bis zum 18. April gilt die aktuelle Verordnung. Bis dahin sehe ich nicht die Zeit für Modellprojekte." Sollte sich die Infektionslage entspannen, werde man entsprechend handeln und sich mit den bereits vorliegenden Vorschlägen etwa aus Cottbus und Potsdam wieder befassen. Woidke appellierte an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg: "Ich möchte Sie alle bitten, mitzumachen, die Regeln einzuhalten." Nur so lasse sich die Gesundheit der Nächsten schützen.

Test-Angebote in Unternehmen mindestens wöchentlich

Neben dem privaten Bereich gebe es einen weiteren, der von Infektiologen als Treiber der Pandemie ausgemacht worden sei, erklärte Woidke. Das sei der Arbeitsplatz. Deshalb habe die Brandenburger Regierung entschieden, dass Arbeitgeber in Brandenburg ihren Beschäftigten mindestens einen Corona-Test pro Woche ermöglichen müssen – wenn möglich im Unternehmen. Personendaten zur Kontaktnachverfolgung müssen in Zukunft nicht mehr auf Papier festgehalten werden. Auch eine elektronische Erfassung per Smartphone ist in Brandenburg ab jetzt möglich und erlaubt zum Beispiel über die Luca-App. Mit deren Anbietern hat das Land einen Vertrag unterzeichnet, wie am Wochenende bekannt wurde.

Mehr Besuche in Pflegeheimen

Desweiteren gab Woidke Lockerungen für Pflegeheime in Brandenburg bekannt. Es gelte in Zukunft keine Personengrenze für Besuche mehr, insofern drei Bedingungen erfüllt seien: - Mindestens 75 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner haben seit mindestens zwei Wochen den vollen Impfschutz.

- Auch die Beschäftigten hatten schon die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen.

- In der Pflege-Einrichtung gibt es aktuell keinen Corona-Ausbruch.

