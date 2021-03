Mit Beginn der Schulöffnungen für den Wechselunterricht am 15. März will das Land Brandenburg mehr Corona-Schnelltests für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler anbieten. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Landtags am Dienstag. Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler sollen sich ab kommendem Montag einmal pro Woche an Schulen selbst testen können. Nach den Grundschulen öffnen dann in Brandenburg auch die weiterführenden Schulen für den Wechselunterricht.



Das kostenlose Angebot des Landes soll bis zum Ende des laufenden Schuljahres (24. Juni) gelten. Dafür will die Regierung einen Maximalbetrag von insgesamt 28,3 Millionen Euro bereitstellen. Die Kosten werden aus dem Rettungsschirm 2021 des Landes getragen. Ein erster Auftrag für knapp 300.000 Selbsttests in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro sei bereits an die Firma Roche erteilt worden, die ein schnelles Angebot gemacht habe, berichtete die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag im Ausschuss. Damit könne die erste Woche abgedeckt werden.