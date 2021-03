An den Corona-Beschlüssen zu Ostern gibt es heftige Kritik. Deshalb beraten am Mittwoch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erneut. Es zeichnet sich ab: Die geplanten "Ruhetage" zu Ostern werden wieder einkassiert.

Die im Bundestag für 13 Uhr geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin sollte demnach wie vorgesehen stattfinden. Aus Länderkreisen hieß es, möglicherweise werde es bei den neuerlichen Beratungen um die vom Bundesinnenministerium geplante Mustervorlage zur Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin vom frühen Dienstagmorgen gehen. Diese Musterverordnung soll nach dpa-Informationen nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung am Nachmittag an die Länder verschickt werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach massiver Kritik entschieden, den Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Das teilte Merkel am Mittwoch in einer kurzfristig einberufenen Schalte mit den Ministerpräsidenten der Länder mit, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr.

Am Donnerstagvormittag kommt das Berliner Abgeordnetenhaus zusammen, um über die Verlängerung des Lockdowns zu debattieren. Zu Beginn der Sitzung von 10 bis 11:30 Uhr hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine Regierungserklärung angekündigt. Der rbb überträgt die Sitzung live.

Kommentar | Corona-Beschlüsse in Berlin

Die Entscheidung für eine sogenannte "Ruhepause" über Ostern samt dem erstmals als Ruhetag eingestuften Gründonnerstag und dem Karsamstag war auf großes Unverständnis gestoßen. Nachdem sie sich gemeinsam mit der Bundeskanzlerin am Montag auf die Beschlüsse zu Ostern geeinigt hatten, beeilten sich mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten dann, sich von genau diesen Beschlüssen zu distanzieren.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte zu den erneuten Gesprächen am Mittwoch bei einer Rede im Düsseldorfer Landtag: "Wir können so nicht weitermachen." Diese Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen enttäuscht. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte: "Insbesondere das, was zum Thema Ostern verabredet worden ist, stößt auf erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten, die vom Bund bis heute nicht geklärt werden konnten." Nötig sei eine Lösung, die Neuinfektionen möglichst verhindere.

Die Bundesregierung habe nach ihren Worten überhaupt nicht schlüssig erklären können, "warum sie den Urlaub nach Mallorca zulässt, aber Bedenken hat, wenn die einheimische Bevölkerung eine halbe Stunde mit dem Auto in die nächste Ferienwohnung fährt", kritisierte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

"Ich habe sechs Stunden auf einen Bildschirm geschaut und mich gefragt, was hier eigentlich passiert", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Auf die Frage, ob der Gründonnerstag denn nun ein Feiertag sei, sagte Ramelow, dass er diese Frage nicht beantworten könne. Er habe bei dem Bund-Länder-Treffen bis kurz vor Mitternacht gewartet und erst dann vom dem Gründonnerstag-Vorschlag gehört. "Bis 23:45 habe ich überhaupt nicht gewusst, wo die Bundeskanzlerin ist und wo ein Teil der Ministerpräsidenten abgeblieben sind." Die Bundesregierung habe lediglich angekündigt, die genaue Definition am Mittwoch nachzuliefern.