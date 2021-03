Am Donnerstagabend will sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu dem weiteren Vorgehen bei den Impfungen äußern.

In Deutschland gibt es inzwischen 13 gemeldete Fälle solcher Thrombosen in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte. Dem Gesundheitsministerium zufolge handelt es sich um zwölf Frauen und einen Mann im Alter zwischen 20 und 63 Jahren. Bis zum vergangenen Sonntag waren in Deutschland 1,65 Millionen Dosen Astrazeneca-Impfstoff verabreicht worden.

Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Geimpften hatten Deutschland und mehr als ein Dutzend weitere europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt. Hierzulande wurden die Impfungen am Montag ausgesetzt, wodurch die Planungen für die ohnehin schleppend laufende Immunisierungskampagne durcheinandergebracht wurden. In Berlin waren wegen des Impfstopps rund 6.000 Impftermine vorerst abgesagt und verschoben worden .

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte vor voreiligen Schlüssen eines Impfstopps gewarnt. "In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen", sagte der europäische WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in Kopenhagen.

Nach der EMA-Bewertung wollen sich nun Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Freitag per Telefonkonferenz zusammenschalten. Beraten werden soll über den Fortgang der Impfkampagne in Deutschland. Auch über den Zeitplan für einen breiten Impfstart in Arztpraxen soll dabei gesprochen werden. Der Berliner Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte am Donnerstagnachmittag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin sei bereit, die Impfungen bereits am Freitag wieder aufzunehmen.