Mit einer Inzidenz von über 200 ist Elbe-Elster momentan der am stärksten betroffene Landkreis in Brandenburg. Seit Montag gelten dort wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Weitere Regionen in Brandenburg stehen unmittelbar davor.

Wegen der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen tritt am Montag im Landkreis Elbe-Elster ein weiterer Lockdown in Kraft.

Private Zusammenkünfte sind dann nur noch mit einer Person eines fremden Haushalts möglich, der Einzelhandel wird weitgehend geschlossen. Geöffnet bleiben nur Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bau- und Gartenfachmärkte sowie Floristikgeschäfte. Eine Schließung von Kitas und weiterführenden Schulen ist dagegen nicht vorgesehen. Auch Friseure und Kosmetikstudios dürfen geöffnet bleiben.

Mit einer Inzidenz von 237 (Sonntag) ist Elbe-Elster derzeit der am stärksten betroffene Landkreis in Brandenburg. Die verschärften Maßnahmen waren bereits am Samstag angekündigt worden. Grundlage dafür ist ein Beschluss der Brandenburger Landesregierung vom Donnerstag, wonach in Kreisen, in denen die Inzidenz drei Tage über 100 liegt, die Anfang März beschlossenen Lockerungen wieder zurückgenommen werden.