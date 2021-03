dpa/Gregor Fischer Audio: rbb-exklusiv | 11.03.2021| Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Gregor Fischer

Medizinische Masken und Selbsttests - Berlin verschärft Maskenpflicht und Teststrategie an Schulen

11.03.21 | 20:02 Uhr

Um die Schulen offen halten zu können, aber dennoch keinen Corona-Ausbruch zu risikieren, verschärft die Bildungsverwaltung die Regeln: In Berliner Schulen soll nun noch mehr getestet werden, außerdem werden medizinische Masken Pflicht.

In Berlin sind ab Mitte nächster Woche Selbsttests für Schüler geplant. Nach rbb-Informationen sind sie zwei Mal pro Woche für die älteren Schüler vorgesehen. Für Schulbeschäftigte liegen inzwischen Corona-Schnelltestergebnisse vor: In der ersten Wechselunterrichtswoche an Grundschulen waren demnach von 4.000 Corona-Tests zunächst sieben positiv, laut anschließenden PCR-Tests war aber niemand infiziert. In der Woche darauf waren von 15.000 Schnelltests sieben positiv. Die PCR-Testergebnisse dazu stehen noch aus. Am kommenden Montag müssen Schüler, Lehrer und die übrigen Mitarbeiter in Schulen zudem einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, also FFP2- oder OP-Masken. Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit. Bislang waren an den Schulen noch immer Alltagsmasken zugelassen. Auf dem Schulhof kann die Maske aber bei einem 1,50-Meter-Mindestabstand abgenommen werden.

Laut Senat liegen die OP- und FFP2-Masken an den Schulen bereit

Zuletzt hatte die Bildungsverwaltung nach eigenen Angaben 700.000 medizinische Masken sowie FFP2-Masken an die Schulen verteilt. Dort lägen also in der Regel medizinische Masken bereit, um Schülerinnen und Schülern auszuhelfen, die selbst ihre Masken gerade nicht dabeihaben, so Scheeres. Mit der Regelung, die im Wesentlichen für den Unterricht und den Aufenthalt im Schulgebäude gilt, passt die Bildungsverwaltung ihre Vorgaben an die Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel an. Dort sind medizinische Masken schon seit Mitte Januar Pflicht. Dass dies an Schulen bislang nicht galt, war von der Opposition heftig kritisiert worden.



Brandenburg will Selbsttests in Schulen flächendeckend starten

In Brandenburg sollen die Corona-Selbsttests in den Schulen ab Montag möglichst flächendeckend starten. Laut der Bildungsministerin sollen mindestens an den weiterführenden Schulen, vermutlich aber an allen Schulen, zum Start genug Schnelltests zur Verfügung stehen.

Sendung: Inforadio, 11. 3. 2021, 18.20 Uhr