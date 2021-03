Bild: dpa/Jens Kalaene

Neue Allgemeinverfügung angekündigt - Einkauf und Museumsbesuch in Potsdam nur noch mit negativem Corona-Test

17.03.21 | 21:34 Uhr

"Termin-Shopping" und der Besuch im Museum sollen in Potsdam künftig nur noch mit einem Negativtest möglich sein - damit reagiert die Stadt auf die steigenden Infektionszahlen. Die Testergebnisse sollen in der Luca-App gespeichert werden.



In Potsdam sollen das Einkaufen im Einzelhandel und der Besuch von Museen künftig nur mit negativem Corona-Test möglich sein. Zudem sollen in der Stadt wieder an mehr Orten Masken getragen werden, wie das Büro des Oberbürgermeisters am Mittwochabend mitteilte. Entsprechende Allgemeinverfügungen sollen "bald" veröffentlicht werden, wie es hieß. Zum Speichern der Testergebnisse und zur Kontaktverfolgung plant die Stadt die Nutzung der Luca-App. Sie soll in einigen Tagen für die Potsdamerinnen und Potsdamer verfügbar sein.



"Notbremse" droht

Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam bei 65,4 - die Corona-Ampel der Stadt steht damit auf Gelb. Liegt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, greift die von Bund und Ländern vereinbarte "Notbremse". Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März in Kraft waren. In Potsdam dürfte sich dann wieder nur noch ein Haushalt mit einem weiteren Menschen treffen. Zudem müssten die Geschäfte wieder geschlossen werden. Die "Notbremse" gilt den Angaben zufolge aber nicht für Kitas und Schulen. In Potsdam ist vorgesehen, dass die Kitas ab einer Inzidenz von 200 wieder in die Notbetreuung wechseln. Komme es in einer Kita oder Schule zu vielen Fällen, solle die betroffene Einrichtung geschlossen werden.



Maskenpflicht wird ausgeweitet

Die erweiterte Maskenpflicht soll ab dem Wochenende in der Brandenburger Straße, Gutenbergstraße, Dortustraße, Jägerstraße, im Holländischen Viertel, in der Friedrich-Ebert-Straße, in der Karl-Liebknecht- Straße in Babelsberg, in Teilen der Geschwister-Scholl-Straße und in der Nansenstraße in Potsdam-West sowie auf allen Wochenmärkten gelten.

In anderen Regionen Brandenburgs liegen die Inzidenzen zum Teil deutlich höher als in der Landeshauptstadt. In Elbe-Elster will der Landrat die Maßnahmen vorerst nicht verschärfen, obwohl der Landkreis die höchste Inzidenz in Brandenburg hat. In Cottbus, wo die Inzidenz am Dienstag wieder die Marke von 100 überschritt, sind mehr Kontrollen und verpflichtende Tests an Schulen geplant.



