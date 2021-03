Die Fallzahlen steigen, der Lockdown geht weiter: Corona hat Berlin seit mehr als einem Jahr fest im Griff. Am Donnerstag tritt das Abgeordnetenhaus zusammen, der Regierende Bürgermeister Müller will eine Regierungserklärung zur Corona-Politik abgeben. rbb|24 streamt ab 10 Uhr live.

Nach Beratungen von Bund und Ländern mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte der Senat den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie am Dienstag bis 24. April verlängert . In der Wirtschaft und in der Opposition stieß das auf Kritik.

Über das mögliche Vorgehen nach der Rücknahme der sogenannten Osterruhe-Regelung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte der Berliner Senat am Mittwochabend beraten. Beschlüsse über neue Corona-Maßnahmen wurden dabei aber nicht gefasst. Fast drei Stunden lang berieten die Senatsmitglieder unter Leitung des Regierenden, welche nächsten Schritte in Berlin nun eingeleitet werden sollten angesichts wieder steigender Inzidenzwerte . Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass unter anderem darüber beraten wurde, ob eine Testpflicht für bestimmte Lebensbereiche, etwa bei der Nutzung körpernaher Dienstleistungen sinnvoll sein könnte. Auch über mögliche Verschärfungen von Homeoffice-Vorgaben für Unternehmen wurde dem Vernehmen nach diskutiert. Die Sitzung sei bewusst als reines Aussprache-Treffen angelegt gewesen, hieß es. Man habe nicht durch voreilige Beschlüsse den gleichen Fehler wie die Ministerpräsidentenkonferenz in der Nacht zu Dienstag machen wollen. Geplant ist nun eine weitere Senatssitzung am Samstag.

Offen ist bislang, ob der Senat bei weiter steigenden Infektionszahlen eine Notbremse einsetzt und wie eine solche aussehen könnte. Bund und Länder hatten jüngst noch einmal bekräftigt, angesichts der Infektionsdynamik die schon Anfang März vereinbarten Regeln für eine Notbremse konsequent umzusetzen.

Demnach müssten Lockerungen der vergangenen Wochen bei einer stabilen Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zurückgenommen werden. In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 100 sollen Beschränkungen laut Bund-Länder-Beschluss sogar verschärft werden.

In Berlin lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 118,2 nach 102,3 am Vortag. Es ist aber unklar, ob der Senat Lockerungen wie die Öffnung von Schulen, Museen oder Geschäften zurücknimmt oder vielmehr andere Maßnahmen etwa in Verbindung mit mehr Corona-Tests beschließt. Müller sagte dazu am Dienstag, hier gebe es "größeren Handlungsspielraum".

Der von Bund und Ländern erst am frühen Dienstagmorgen verkündete Plan, über die Ostertage das öffentliche, wirtschaftliche und private Lebens bereits ab Donnerstag nächster Woche stark herunterzufahren, ist vom Tisch. Merkel kippte die Regelung am Mittwoch. Die Idee sei mit bester Absicht entworfen worden, zu viele Fragen von der Lohnfortzahlung bis zur Lage in Geschäften und Betrieben hätten aber in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden können, wie es nötig gewesen wäre, sagte die Kanzlerin.