Lockdown an Berliner Hochschulen - Studenten müssen von Zuhause ins Sommersemester starten

30.03.21 | 22:27 Uhr

In Berlin müssen Studenten erst einmal weiter auf Lehrveranstaltungen in Hörsälen und Seminarräumen der Unis verzichten. Allerdings stellt die Senatsverwaltung für Wissenschaft auch eine Öffnungsperspektive für Studienanfänger in Aussicht.

Studierende in Berlin müssen am Beginn des Sommersemesters im April weiterhin im Home-Office arbeiten. Grundsätzlich bleibe der Präsenzbetrieb an den Berliner Universitäten und Hochschulen noch mindestens bis zum 24. April ausgesetzt, teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft am Dienstag mit. Lediglich einzelne Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zwingend in Präsenz stattfinden müssen, dürfen unter strengen Hygieneregeln und vorherigen Corona-Tests aller Teilnehmenden an den Hochschulen durchgeführt werden. Um den Präsenzbetrieb infektionssicher zu gestalten, hatten sich Vertreter der Hochschulen und die Wissenschaftsverwaltung darauf verständigt, dass die Hochschulen selbst die nötigen Konzepte für Präsenzveranstaltungen erarbeiten.

Erstis sollen als erste zurück in die Unis

Ausnahmen können demnach nur erlaubt werden für bereits geplante Präsenzprüfungen, inklusive Aufnahmeprüfungen, sowie für Praxisformate, die zwingend erforderlich sind und nicht in digitaler Form durchgeführt werden können. Jedoch dürfen auch in diesen Ausnahmefällen maximal 25 Personen in einem Raum sitzen. "Für Studierende ist die Teilnahme freiwillig, bei Nichtteilnahme entstehen ihnen keine Nachteile", erklärte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Wissenschaft. Im Zuge der neuen Pandemie-Maßnahmen dürfen wissenschaftliche Bibliotheken bis zum 24. April nur Online-Dienste und Leihbetrieb anbieten. Für Abschluss- und Hausarbeiten verlängern die Hochschulen die Bearbeitungszeiten. Soweit es das Pandemiegeschehen im Verlauf der kommenden Monate zulässt, ist laut Wissenschaftsverwaltung eine Rückkehr in den Präsenzbetrieb vorgesehen. Dabei sollen insbesondere Lehrangebote für Studienanfänger berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu den Grundsätzen für das Sommersemester 2021 hat die Senatsverwaltung für Wissenschaft online zur Verfügung gestellt [berlin.de].