Demonstrationen am Osterwochenende in Berlin geplant

Für die kommenden Ostertage sind in Berlin zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Nach Angaben der Berliner Polizei finden am Samstag mehrere Proteste mit Kritik an den Corona-Regeln statt. Zu den einzelnen Demonstrationen wollen jeweils Hunderte Teilnehmer kommen. Unter anderem erwartet die Polizei am Brandenburger Tor einen Protest mit etwa 500 Teilnehmern.

Für einen Ostermarsch von Friedensinitiativen, der um 13.00 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz beginnen soll, wurden laut Polizei 1.000 Teilnehmer angemeldet. Daneben gebe es an dem Samstag weitere kleinere Demonstrationen sowie Autokorsos und Mahnwachen.

Zudem will die Polizei an den Ostertagen verstärkt kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Es seien zusätzliche Einsatzkräfte eingeplant, hieß es. Bei freundlichem Wetter dürfte es viele Menschen ins Freie ziehen. So sollen auch die Stadtparks in den Blick genommen werden. Nur maximal fünf Angehörige aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren dürften zusammen sein.